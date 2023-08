Eliezer compara rosto após harmonização facial com imagens do BBB 22: “Mesma pessoa?”

O ex-BBB Eliezer surpreendeu seguidores ao mostrar antes e depois de seu rosto com fotos nas redes sociais

Neste sábado, 26, Eliezer surpreendeu seus seguidores ao fazer um antes e depois em seu Instagram. O marido da influenciadora Viih Tube fez uma harmonização facial após sua participação no BBB 22.

Na primeira foto, Eliezer surgia em uma foto de ensaio fotográfico feita pelo fotógrafo Trumpas. O designer surgiu posando com uma roupa toda preta. Após essa foto, Eli mostrou seu rosto antes da harmonização com uma foto de sua participação no reality show dirigido por Boninho e um print da chamada comercial do BBB do ano passado em que Eliezer surgia se apresentando.

“Estamos falando da mesma pessoa?”, brincou o influenciador na legenda das três fotos publicadas. Sua esposa, a comunicadora e, também ex-BBB, Viih Tube entrou na brincadeira nos comentários. “Eu te traí com você mesmo”, ressaltando a diferença no antes e depois de Eli.

As fotos deram o que falar e diversos seguidores do pai da pequena Lua se mostraram surpresos nos comentários da publicação. “A Viih comprou na planta”, brincou uma fã. Um seguidor ainda opinou: “O que você era no passado, deixa no passado”. Outra admiradora ainda elogiou: “Eu gosto das duas versões! Você é top, Eli”.

“Não existe gente feia, existe gente que não passou pelo BBB”, brincou uma seguidora. Outra fã ainda elogiou: “Sempre foi muito lindo, por dentro e por fora”. Uma admiradora ainda opinou: “Digamos que o dinheiro faz muito bem”.

Recentemente, Viih Tube revelou em suas redes sociais como resolveu os problemas de amamentação da filha Lua. Segundo a influenciadora, o segredo é: mentalizar pensamentos positivos sobre a prática.

"Um conselho para as mamães que têm o sonho de amamentar, assim como eu. No início da amamentação, quando passei por alguns perrengues, eu colocava essa imagem na minha cabeça: a minha filha fazendo esse barulhinho, mamando no parque, com a minha família, ela já com seus quase cinco meses, e que eu ia chegar lá, no mínimo seis meses amamentando a minha filha", relatou em vídeo publicado no Instagram.

Se manifestou!

Ainda sobre a pequena Lua, Eliezer veio a público se manifestar sobre um comentário revoltante em relação à bebê. "A Lua está gorda, cuidado", dizia a mensagem deixada nos comentários de uma publicação.

"Alguém falando que sua filha tá obesa, com problema de tireoide, que ela vai ser obesa. Que isso, gente? Ela é um bebê de quatro meses e supersaudável", desabafou.