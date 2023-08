Eliezer se revolta com críticas ao peso da filha, Lua: "Ela é um bebê"

Eliezer se revolta com críticas ao peso da filha; fãs estão atacando a pequena que tem apenas 4 meses

Casado com a influenciadora Viih Tube, o ex-BBB Eliezer se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (21) após sua filha, Lua di Felice, sofrer críticas. É que um seguidor afirmou que a pequena está acima do peso.

"A Lua está gorda, cuidado", dizia o recado. Revoltado com a mensagem, ele resolveu se pronunciar e sair em defesa da pequena que ainda é um bebê. Ele disse que esse topo de mensagem está se tornando constante.

"Gente, entendo a curiosidade sobre o peso da Lua e tudo bem sobre isso, mas é muito ruim pra mim e pra Viih esses comentários insinuando que nossa filha esteja 'doente', isso não é legal", disse ele demonstrando incômodo.

Eliezer também lembrou que os dois estão em paz com a questão. " Alguém falando que sua filha tá obesa, com problema de tireoide, que ela vai ser obesa. Que isso, gente? Ela é um bebê de quatro meses e supersaudável" , concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

A história de Viih Tube e Eliezer

O pedido de namoro de Eliezer para Viih Tube aconteceu neste mesmo dia, há um ano, quando ele surpreendeu a influenciadora com uma viagem a uma cabana no meio do nada. O fofo a decorou um quarto inteiro perto da semana do aniversário da amada e lhe encantou a esposa.

Pouco tempo depois, Viih descobriu e gravidez de Lua, o que tornou o relacionamento ainda mais intenso. Hoje, os dois são casados no civil e vivem um lindo romance, cuidando de sua filha recém-nascida com muito amor e carinho.

"Hoje faz 1 ano que o Eli me pediu em namoro! 1 ano que eu estava dentro dessa cabana no meio do mato, do jeito que mais representa a gente, falando o melhor “sim” que já falei na minha vida! Hoje somos casados, com 2 filhos peludos e nossa princesa Lua", iniciou a influenciadora em seu texto na legenda da publicação.