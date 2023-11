Em clima de Halloween, filho de Viviane Araújo encanta ao surgir fantasiado

A atriz Viviane Araújo encantou os seguidores ao mostrar Joaquim fantasiado para a festinha da escola

Alerta fofura! A atriz e dançarina Viviane Araújo encheu as redes sociais de fofura nesta terça-feira, 31, ao compartilhar novas fotos do filho, Joaquim, de 1 ano. O menino, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, participou do seu primeiro Halloween na escolinha, e arrasou no look.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o pequeno surgiu usando uma fantasia de caveira, e a mamãe coruja se derreteu ao dividir os cliques do herdeiro todo sorridente na festinha. "Doces ou travessuras? Acho que da pra vocês saberem né! Kkkk. Happy Halloween", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com a postagem e encheram a postagem de elogios. "Príncipe mais lindo do mundo", disse uma seguidora. "Amo essa carinha de sapeca", falou outra. "Que risada mais gostosa! Quanta alegria!", escreveu uma fã. "Que coisa gostosa", comentou mais uma. "Senhor sem estrutura pra essa fofura", confessou uma admiradora.

Viviane, aliás, sempre divide fotos fofas do filho com os seguidores das redes sociais. Recentemente, a atriz e dançarina mostrou Joaquim brincando com um carrinho na escola. "Eu tô adorando a minha escolinha. Sou muito feliz aqui!", disse a artista na postagem.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Leia também:Viviane Araújo, Paolla Oliveira e mais musas se jogam em noite de samba carioca

Viviane Araújo chama a atenção com corpaço mega definido

A atriz Viviane Araújo mostrou que já está com o corpão definido para o próximo Carnaval. Nesta terça-feira, 31, a famosa compartilhou um vídeo se exibindo na academia, ao lado de sua personal trainer, e impressionou com suas curvas bem torneadas.

Usando um conjuntinho de ginástica, composto por top e shortinhos, a artista deixou à mostra suas curvas torneadas e surpreendeu com a definição. "Sambar depois de um treino de perna com a @teamcarolvaz é impossível kkkkkk", disse ela na legenda. Veja a publicação!