Viviane Araújo explode o fofurômetro ao mostrar o filho brincando na escolinha: "Feliz"

Joaquim, filho de Viviane Araújo, encantou os seguidores da mamãe ao surgir sorridente na escolinha

Viviane Araújo explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta terça-feira, 17, ao compartilhar novas fotos de seu filho, Joaquim, de 1 ano, fruto de seu casamento com Guilherme Militão, com quem está casada há dois anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz e dançarina postou uma sequência de fotos do menino brincando na escolinha. Nas imagens, ele aparece todo sorridente ao lado de um carrinho. "Eu tô adorando a minha escolinha. Sou muito feliz aqui!", se derreteu a mamãe coruja.

Os seguidores rapidamente encheram a postagem de elogios. "Que lindo. Que Deus abençoe", disse uma internauta. "O sorriso da mãe todinho", observou outra. "Esse menino é uma obra de arte", falou uma seguidora. "Ele está muito lindo", escreveu outra. "Que sorriso mais bonito. Joaquim, você é iluminado", comentou uma fã.

Vivi, aliás, sempre divide momentos do filho na escolinha, e no mês passado ela chegou a contar que cometeu uma gafe. Se adequando a nova rotina do filho, a musa de Carnaval revelou no Instagram que ao chegar da porta da escola ficou sabendo que tinha que ter levado a roupa especial para o coral. Ela tomou um susto com a notícia, mas logo se recompôs para resolver a situação. "Olha a minha cara quando ela fala roupa do coral de hoje! Mamãe esqueceu de colocar na mochila! Mas eu volto pra trazer tá", disse ela, prometendo que não deixaria o herdeiro de fora da atividade do dia.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Vivi exibe cintura fininha ao postar vídeo dançando

Recentemente, Viviane Araújo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo vídeo dançando. Na postagem feita no feed do Instagram, a atriz exibiu sua cintura fininha e suas curvas impecáveis ao apostar em um top rosa neon e uma calça legging azul, enquanto faz a coreografia da música 'If It's Lovin' That You Want', da Rihanna. Veja o vídeo!