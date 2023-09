Viviane Araújo se declara ao comemorar 2 anos de casada: "Te amo infinitamente"

A atriz Viviane Araújo recordou um vídeo do dia em que se casou com Guilherme Militão, e se declarou para o marido

Viviane Araújo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Neste domingo, 3, completa dois anos que a atriz e dançarina se casou com Guilherme Militão. Os dois oficializaram a união no civil em maio de 2021, e alguns meses depois reuniram os familiares e amigos para uma cerimônia luxuosa.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou um vídeo mostrando os detalhes do casamento, que reuniu cerca de 300 pessoas. Na gravação, Vivi aparece deslumbrante com um vestido longo branco ao lado de sua mãe, dona Neuza Araújo. Já Militão aparece bastante emocionado ao ver a amada.

Ao recordar o momento, ela se declarou para o marido. "Hoje faz 2 anos que realizamos o nosso sonho de comemorar a nossa união! Como a gente curtiu nossa festa de casamento, né minha vida? Foi tudo lindo e perfeito! Eu te amo infinitamente", declarou ela.

Da linda união entre Viviane e Guilherme, nasceu Joaquim, que está prestes a completar 1 ano de vida. Recentemente, A atriz recordou a época em que fez tratamento para engravidar. "Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no 'vai ou vai!' Rsrs… E a gente foi!", contou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo mostra nova fase do filho

O filho de Viviane Araújo, Joaquim, entrou para a escolinha. Mamãe coruja, a musa de Carnaval compartilhou o vídeo do momento que levou o herdeiro para conhecer sua creche. "Joaquim foi conhecer a sua mais nova casa! Sua primeira escola. Que felicidade saber que encontramos um lugar tão acolhedor e que temos a certeza que nosso filho vai ser muito feliz, não é papai?", escreveu a famosa sobre a escolha deles. Confira a momento!