Eliezer revela bagunça na casa para montar o quartinho da filha Lua

O ex-BBB Eliezer mostrou a bagunça que ficou em sua casa antes de montarem o quartinho da filha Lua, que nasce em breve

Nesta segunda-feira, 13, Eliezer (32) surpreendeu seus seguidores ao mostrar a bagunça em sua casa para montar o quartinho de sua filha Lua, que chega ao mundo em breve.

O influenciador mostrou o estado de sua casa no perfil do Instagram feito para sua filha, fruto do seu relacionamento com Viih Tube (22).

Na foto compartilhada, podemos ver um banheiro e uma parte de um cômodo repleto de caixas e malas. Uma variedade de itens está presente na “bagunça” de Viih e Eliezer, desde ar condicionado a roupinhas para Lua.

“A bagunça na casa da mamãe e do papai para montar o meu quartinho”, escreveu Eli na legenda dos stories feito no perfil da futura filha.

O participante do BBB 22 ainda compartilhou um detalhe do quarto, que parece ser parte de uma luminária, em formado de borboleta.

Porém, Eliezer logo informou que os "spoilers" do quarto teriam que acabar: "Papai não pode mostrar mais nada porque a mamãe nem viu ainda porque tá viajando"

Reprodução: Instagram

Em obras!

Recentemente, Viih também compartilhou um pouco das obras que estão acontecendo no cômodo que será o quartinho de Lua.

No vídeo gravado pela influenciadora, é possível ver alguns desenhos do projeto nas paredes e a ex-BBB ainda revelou que o cômodo terá um “céu estrelado”.