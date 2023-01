Viih Tube mostra detalhes das obras no quarto da filha Lua: “A todo vapor”

Grávida da menina Lua, Viih Tube mostrou detalhes das obras no quarto da primeira filha

Neste domingo, 29, Viih Tube surpreendeu os seguidores ao mostrar em seu Instagram detalhes do futuro quarto da filha Lua.

A influenciadora mostrou o quarto em seu apartamento que está sendo reformado. No teto, a mamãe de primeira viagem explicou: “Vai ter um céu estrelado aqui”.

A ex-BBB ainda mostrou a parede do quarto cheia de plantas com o planejamento do quarto: “Aqui tem todo o planejamento da equipe”.

“As obras estão a todo vapor”, garantiu a participante do BBB 21 ao revelar como estão as coisas no quarto da primeira filha.

Reprodução: Instagram

Que casal!

Recentemente, Viih Tube e o namorado Eliezer surgiram esbanjando beleza em fotos tiradas durante a viagem do casal a Fernando de Noronha.

Gravidíssima, a influenciadora apostou em um biquíni marrom, com alguns mini babados e franjas nas laterais da peça.