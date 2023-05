Eliezer relata susto com a filha recém-nascida Lua: ''Novo medo desbloqueado''

Ex-BBB Eliezer desabafa nas redes sociais após passar por momento apavorante com a filha recém-nascida Lua, da relação com Viih Tube

Na madrugada desta quarta-feira, 03, o ex-BBB e papai de primeira viagem Eliezer (33) revelou que passou por um perrengue.

Nos stories de seu Instagram, o influencer contou sobre mais um momento desesperador com a pequena Lua, de menos de um mês de vida, de seu relacionamento com a youtuber Viih Tube (22). O e-brother disse que levou um susto ao ver que a bebê está de bruços.

Eliezer afirmou que costuma deixar a bebê de barriga para cima e brincou que um novo medo foi desbloqueado. "Novo medo desbloqueado. Acabei de olhar para Lua e ela está virada. Já começou a se virar no berço. A gente sempre a coloca de barriga para cima, reta, com o pescoço virado para a direita ou esquerda", começou escrevendo.

"Tinha lido que nos primeiros meses era só o pescoço que era para ficar despreocupado. É normal se virar tão cedo assim? Pronto, agora não durmo nunca mais", confessou. Na terça-feira, 02, os papais retornaram com a bebê à pediatra e revelaram que ela ganhou peso.

Confira o post de Eliezer sobre o susto com Lua:

Viih Tube mostra o corpo menos de um mês após parto de Lua

A mamãe de primeira viagem Viih Tube tem compartilhado com os seguidores a nova fase de sua vida com o nascimento da pequena Lua, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer. Nos stories de seu Instagram, Viih comentou sobre seu processo de perda de peso e exibiu como está seu corpo menos de um mês após o parto da filha, que chegou ao mundo no dia 09 de abril.

"Eu acho que tá bem parecido com o vídeo dos 15 dias que eu postei, acho que não mudou muito não. Acho que eu não perdi mais quilos, viu? Eu perdi 10kg e não perdi mais", começou falando. Em seguida, a loira destacou que não tem pressa para voltar ao peso que tinha antes da gravidez, já que está focada nos cuidados com Lua.

"Não perdi mais mesmo. Parei aí nos 10kg e ainda faltam 14 pra voltar ao peso que eu tinha. Mas eu tenho zero pretensão e intenção de voltar ao peso que eu tinha correndo, porque se eu começar a me cobrar com isso de voltar ao peso, 'ai, meu Deus', 'ai, meu Deus', gente, eu vou ficar louca", desabafou.

"Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer um monte de coisa. É tanta mudança na minha vida, que tá acontecendo agora, imagina ainda ficar com isso na cabeça? To zero pensando nisso agora. Tô deixando pra Deus", brincou ela.