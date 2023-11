Eliezer recria cena de 'O Rei Leão' com a filha e diverte seus seguidores: "Simba!"

Em viagem pelos Estados Unidos, Eliezer recria cena do filme 'O Rei Leão' com sua filha, Lua; confira as fotos!

O ex-BBB Eliezer está curtindo ao máximo sua viagem em família pelos Estados Unidos. Acompanhado de sua esposa Viih Tube e sua filha de 6 meses, Lua Di Felice, o influenciador compartilhou momentos incríveis com sua pequena nesta segunda-feira, 6.

Em seu feed do Instagram, Eli compartilhou novas fotos segurando a pequena Lua no ar. Toda risonha, a bebê se divertiu com a brincadeira do pai, que imitou a cena icônica do personagem Simba no filme O Rei Leão, da Disney. Junto do clique divertido, o paizão fez questão de compartilhar o momento do desenho que lhe inspirou e comparou as fotos.

Na legenda, ele ainda colocou um trecho em africano da música O Ciclo Sem Fim, que abre o filme clássico. E seus seguidores se derreteram pela dupla nos comentários. "Simbaaaaaa!", disparou um. "A Lua é de deixar qualquer um encantado", escreveu outro. "A família mais linda do Instagram", admitiu mais um.

Confira a publicação:

Juliette publica desabafo após Viih Tube ultrapassar seu número de seguidores

A campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette, se manifestou em suas redes sociais após ver seu número de seguidores ultrapassado pela influenciadora e ex-participante de sua edição do reality show,Viih Tube. A cantora, que possui 31 milhões de seguidores, foi deixada para trás pela colega, que se tornou a segunda ex-BBB mais seguida da rede social.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Juliette revelou que a notícia foi repercutida de um modo que gerou uma rivalidade entre as duas participantes do BBB 21. “Rivalidade feminina sendo exaltada! Nada novo, né?”, começou dizendo a dona do álbum “Ciclone”.

“Já vimos esse filme. Trajetórias diferentes e bonitas, cada uma a seu modo. Mulheres inteligentes, dedicadas, lindas e reais... lutando por seus propósitos”, finalizou Juliette que também rasgou elogios à Viih Tube, que recentemente se tornou mãe da pequena Lua.