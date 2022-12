Eliezer rebate jornalista por criticá-lo como pai: "parou pra imaginar o seu?"

Jornalista criticou o fato do ex-BBB Eliezer e do ex-Fazenda Lipe Ribero tornarem-se pais

O ex-BBB Eliezer não conseguiu se calar ao ver o comentário de um jornalista que o criticou por tornar-se pai. Viih Tube está grávida de Lua, fruto do amor do casal.

Ele citou ainda o ex-Fazenda Lipe Ribeiro (30), que participou diversas vezes do 'De Férias com o Ex', que anunciou a gravidez da namorada Dessa Castorino no último domingo (27).

“Lipe, Eliezer. Tudo esse povo sendo pai. O futuro é preocupante”, twittou Leandro Carneiro se referindo à fama de pegador dos dois.

Eliezer, então, rebateu: “Já parou pra imaginar o seu? Pelo visto… Isso sim que deveria ser preocupante pra você meu caro. O meu eu já to cuidando, obrigado por ser preocupar”.

Os fãs do ex-BBB saíram em defesa dele. “Como se os pais da nossa geração fossem perfeitos. Os que não sumiam, traiam as mães, agrediam. Bons pais eram poucos”, comentou um. "Certeza que serão muito felizes criadas com muito amor", escreveu outro.

Já outros, ajudaram a detonar o brother: "A disposição em vir aqui “argumentar” contra o tuíte corrobora a preocupação…".

Confira a publicação envolvendo Eliezer e Lipe Ribeiro: