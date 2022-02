DJ Alok retorna ao Brasil e posa coladinho com dois filhos no colo em clique especial: ''Saudade dos meus bebês''

DJ Alok volta ao Brasil após viagem romântica com a esposa e posa coladinho com filhos, Ravi e Raika, em clique especial

Momento de amor! O DJ Alok (30) deixou web apaixonada no último final de semana, 20, ao compartilhar uma foto pra lá de especial.

O produtor surgiu com os filhos no colo em clima de diversão após voltar de uma viagem romântica com a esposa, a médica Romana Novais (31), e colecionou uma chuva de elogios.

Na foto, os herdeiros aparecem sujos de tintas após uma brincadeira. "Tava com muita saudade dos meus bebês! Home sweet home", celebrou ele.

A beleza de Ravi, de 2 aninhos, e Raika, de 1 ano, foi bastante exaltada pelos internautas: "Eles são lindos demais", destacaram. "Muito amor", continuou. "Sou apaixonado por essa família", declarou um terceiro.

Ainda recentemente, DJ Alok celebrou os 31 anos da sua esposa, a médica Romana Novais, e a presenteou com uma surpresa romântica em uma viagem aos Alpes Franceses.

