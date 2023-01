De biquíni, Thássia Naves encanta ao exibir barriguinha de grávida: "Minha melhor fase"

A influenciadora digital Thássia Naves encantou os fãs ao exibir a barriguinha de grávida de seu primeiro filho

A influenciadora digital Thássia Naves (33) usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 19, para compartilhar alguns cliques exibindo sua barriguinha de grávida.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, ela aparece em uma praia usando um biquíni amarelo, chapéu, óculos escuros e alguns acessórios. A empresária, aliás, está à espera de seu primeiro filho, que se chamará Joaquim, fruto de seu casamento com Artur Attie.

Ao compartilhar os cliques da barriguinha na web, Thássia aproveitou para se declarar para o filho, afirmando que está vivendo sua melhor fase. "Joaquim. Na minha melhor fase e vivendo meu melhor momento!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os registros deixou os internautas encantados. "Tá perfeita", disse uma seguidora. "Que linda. Que Deus abençoe eternamente", escreveu outra. "A mamãe mais linda", comentou uma admiradora. "Você está tão linda. Já estamos ansiosos para conhecer o Joaquim", falou uma fã.

Thássia anunciou a gravidez em setembro do ano passado, quando estava com 12 semanas de gestação. Na ocasião, ela compartilhou um vídeo em que aparece caminhando em direção ao marido e em seguida ela mostra o ultrassom e o teste de gravidez.

"A legenda vem diretamente do coração: "Estamos vivendo as 12 semanas mais felizes das nossas vidas!" Obrigada Deus por tanto, por renovar nossa fé a cada dia e por cuidar tão bem da nossa família! Só nós sabemos como esperei por esse momento e quanto desejamos esse bebê! Vocês me acompanham há quase 15 anos e esse momento chegou! Alguém me belisca?", escreveu a influencer.

Confira os cliques da barriguinha de grávida de Thássia Naves:

