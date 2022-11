Thássia Naves anuncia nome do primeiro filho ao mostrar ultrassom

A influenciadora digital está à espera de seu primeiro filho com Artur Attie, e revelou o nome do herdeiro nas redes sociais

Thássia Naves (33) encantou os seguidores das redes sociais ao dividir um vídeo do ultrassom de seu bebê, fruto de seu casamento com Artur Attie.

Ao compartilhar o registro no feed do Instagram, a influenciadora digital aproveitou para anunciar o nome que escolheu para o filho: Joaquim. "Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Joaquim. Já tenho 16 semanas e todos os meus órgãos! E meu coração bate bem forte. Eu estou vivo", diz o vídeo.

Na legenda da publicação, Thássia confessou que está ansiosa para o nascimento do filho. "Meu Joaquim. Já te amo demais e não vejo a hora de te segurar nos braços", declarou a mamãe coruja.

Os internautas elogiaram a escolha do nome do bebê. "Que nome lindo", disse uma seguidora. "Que amor", escreveu outra. "Que nome lindo! Que venha com muita saúde Joaquim", falou mais uma. "Que coisa mais linda! Que Papai do céu lhe abençoe Joaquim!", comentou uma fã.

Recentemente, Thássia encantou os seguidores ao compartilhar alguns cliques em São Miguel dos Milagres, Alagoas. A influenciadora digital exibiu sua barriguinha de grávida ao surgir de biquíni e shorts na praia. "Cheguei no paraíso! São Miguel dos Milagres é uma paz de lugar e simplesmente paradisíaco! O look foi para combinar com o céu azul que nos recebeu!", escreveu ela na legenda.

Confira o vídeo do ultrassom do filho de Thássia Naves:

