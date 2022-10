Thássia Naves anuncia primeira gravidez: "Como esperei por esse momento"

A influenciadora digital Thássia Naves revelou que está à espera de seu primeiro bebê com Artur Attie Akl

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 19h01

A família cresceu! Thássia Naves(33) revelou nesta quinta-feira, 27, que está à espera de seu primeiro filho com Artur Attie.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em que aparece caminhando em direção ao marido e em seguida ela mostra o ultrassom e o teste de gravidez. Na publicação, ela contou que está com 12 semanas de gestação.

"A legenda vem diretamente do coração: "Estamos vivendo as 12 semanas mais felizes das nossas vidas!" Obrigada Deus por tanto, por renovar nossa fé a cada dia e por cuidar tão bem da nossa família! Só nós sabemos como esperei por esse momento e quanto desejamos esse bebê! Vocês me acompanham há quase 15 anos e esse momento chegou! Alguém me belisca?", escreveu ela na publicação.

Nos comentários, os fãs de Thássia Naves deixaram mensagens de felicitações. "Que demais! Que Deus abençoe imensamente seu bebê! Feliz por você", disse a influenciadora digital Lorena Carvalho. "Ahh que benção. Parabéns, casal!", escreveu Camila Coelho. "Que coisa mais linda. Que Deus abençoe essa família", desejou uma seguidora.

Vale lembrar que a influencer e o agrônomo oficializaram a união em 2019. A cerimônia ocorreu em Uberlândia, cidade natal dela, contou com muito luxo.

Confira a publicação de Thássia Naves anunciando a gravidez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thássia Naves (@thassianaves)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Artur Attie Akl (@arturattie)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!