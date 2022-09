De biquíni, Fabiula Nascimento relembra gravidez dos filhos gêmeos: ''TBT''

Fabiula Nascimento arrancou elogios dos seguidores ao resgatar uma foto da gravidez dos filhos, Roque e Raul

Fabiula Nascimento (44) aproveitou o clima de TBT da quinta-feira, 22, e resgatou uma foto da sua gravidez dos filhos gêmeos, Roque e Raul. A mamãe de primeira viagem relembrou com carinho do tempo dos herdeiros em sua barriga e arrancou elogios dos fãs.

Na imagem, a atriz no quintal de casa curtindo o sol de biquíni. "#tbt R&R na pança", brincou ela na legenda.

A lembrança da artista chamou a atenção dos amigos e admiradores. Eles não perderam tempo e comentaram. "Amores da dinda", disse Fernanda Gentil; "Linda assim e assado!", declarou Zezeh Barbosa; "Tava cheia de amozim para iluminar o mundo", comentou uma internauta.

Recentemente, Fabiula Nascimento agitou as redes sociais ao celebrar os 8 meses de vida do seus filhos gêmeos, Roque e Raul, frutos do casamento com o ator Emilio Dantas (39). Os quatro apareceram juntos e sorridentes durante uma comemoração no jardim.

FABIULA NASCIMENTO COMPARTILHA FOTOS DE PASSEIO COM OS FILHOS E O MARIDO

Fabiula Nascimento (44) encheu as redes sociais de amor ao compartilhar um lindo clique em família. Aproveitando o dia de TBT, a atriz dividiu com os seguidores uma foto feita no dia em que ela completou mais um ano de vida. Na imagem publicada no feed do Instagram na noite desta quinta-feira, 1, a artista aparece agarradinha com o marido, o ator Emílio Dantas (39), e os filhos gêmeos do casal, Roque e Raul (7 meses), aparecem dormindo no chão. "#tbt de aniversário inédito e inesquecível! MaBoys", se derreteu Fabiula na legenda da publicação.

