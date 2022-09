Filhos gêmeos de Fabiula Nascimento esbanjam fofura em novas fotos

Fabiula Nascimento e Emilio Dantas surgem com os filhos gêmeos na celebração dos oito meses dos bebês

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 21h12

A atriz Fabiula Nascimento agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, ao celebrar os 8 meses de vida do seus filhos gêmeos, Roque e Raul, frutos do casamento com o ator Emilio Dantas. Os quatro apareceram juntos e sorridentes durante uma comemoração no jardim.

Fabiula registrou uma foto ao lado do marido e dos bebês com direito a um bolo. “8 meses do que há de melhor no mundo! Amo profundo esses Ibejis!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a fofura dos bebês. “Gostosuras”, disse um seguidor. “Que família linda”, afirmou outro. “Lindeza demais”, comentou mais um.

FERNANDA GENTIL VISITA FILHOS DE FABIULA NASCIMENTO E EMILIO DANTAS

Fernanda Gentil (35) surgiu em um momento fofo ao lado de Roque e Raul (7 meses), os filhos gêmeos de Fabiula Nascimento (44) e Emílio Dantas (39). A jornalista visitou a casa dos atores, que fica no mesmo condomínio que o dela, e foi flagrada pela mamãe coruja brincando com os meninos sentada no chão.

