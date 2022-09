Fabiula Nascimento encanta ao recordar passeio com o marido e os filhos gêmeos: "Família linda"

A atriz Fabiula Nascimento postou um clique encantador ao lado de Emílio Dantas e dos filhos, Roque e Raul

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 21h32

Fabiula Nascimento (44) encheu as redes sociais de amor ao compartilhar um lindo clique em família. Aproveitando o dia de TBT, a atriz dividiu com os seguidores uma foto feita no dia em que ela completou mais um ano de vida.

Na imagem publicada no feed do Instagram na noite desta quinta-feira, 1, a artista aparece agarradinha com o marido, o ator Emílio Dantas (39), e os filhos gêmeos do casal, Roque e Raul (7 meses), aparecem dormindo no chão. "#tbt de aniversário inédito e inesquecível! MaBoys", se derreteu Fabiula na legenda da publicação.

A postagem encantou os seguidores, que deixaram diversas mensagens fofas nos comentários. "Que família linda", disse uma seguidora. "Que coisa mais linda", escreveu outra. "Que lindos, que Deus abençoe grandemente essa família", desejou uma fã.

Confira o clique de Fabiula Nascimento com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)

