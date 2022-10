Day Mesquita mostra a primeira foto do rosto do filho recém-nascido

Day Mesquita apresenta o filho recém-nascido, Dom: 'Oi gente! Cheguei'

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 12h11 - Atualizado às 12h25

A atriz Day Mesquita, que protagonizou a novela Amor Sem Igual, da Record TV, explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 3, ao mostrar a primeira foto do seu filho recém-nascido, Dom, fruto do casamento com Pedro Saeys.

A mamãe coruja exibiu o rostinho do bebê em duas fotos fofíssimas. O menino apareceu enrolado em uma toalha e derreteu os corações dos fãs da mamãe coruja. “Oi gente! Cheguei”, disse ela na legenda.

Nos comentários, amigos comemoraram a chegada do bebê. “Lindo demais”, disse a atriz Polliana Aleixo. “Todo sorridente! Que amor”, escreveu a atriz Mayana Moura. “Ah meu Deus, lindo demais! Parabéns mamãe”, escreveu a atriz Sthefany Brito. “Own modeuso! Ele é lindo demais, Day! Que Deus abençoe essa família tão linda! Te amo”, comentou a atriz Cristiana Oliveira.

Dom nasceu no dia 26 de setembro. O bebê veio ao mundo às 23h02, com 3,070 kg e 50 cm na maternidade Perinatal Barra, no Rio de Janeiro, por meio do parto normal. Mãe e bebê estão bem.

Há poucos dias, a estrela anunciou a escolha do nome do filho e revelou o significado. “O significado do nome Dom é 'do senhor', mas a palavra também, já que pode ser interpretada como uma dádiva, um presente, nosso 'Dom', afinal a gente sente que ele nos escolheu e foi um presente que Deus nos mandou”, declarou ela.