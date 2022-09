Day Mesquita dá à luz Dom, seu primeiro filho com Pedro Saeys

Primeiro filho da atriz Day Mesquita nasceu na noite de segunda-feira, 26, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 07h19

A atriz Day Mesquita já é mamãe! Ela deu à luz Dom, seu primeiro filho com o ator e produtor teatral Pedro Saeys, na noite de segunda-feira, 26.

O bebê veio ao mundo às 23h02, com 3,7 kg e 50 cm na maternidade Perinatal Barra, no Rio de Janeiro, por meio do parto normal. Mãe e bebê estão bem.

Há poucos dias, a estrela anunciou a escolha do nome do filho e revelou o significado. “O significado do nome Dom é 'do senhor', mas a palavra também, já que pode ser interpretada como uma dádiva, um presente, nosso 'Dom', afinal a gente sente que ele nos escolheu e foi um presente que Deus nos mandou”, declarou ela.

Em sua carreira, Day Mesquita brilhou nas novelas Cheias de Charme, Além do Horizonte e Amor Sem Igual, na qual interpretou a protagonista Poderosa/Angélica na Record TV. Além disso, ela também atuou na série O Negócio, da HBO, e na minissérie Tudo de Bom.

Day Mesquita revela como é a decoração do quarto do filho

Day Mesquita e Pedro Saeys escolheram um quarto com declaração clean, feita em tons de bege e verde. Eles decoraram com papel de parede, quadros e bichinhos de pelúcia. Além disso, ela escolheu uma cadeira de amamentação confortável para o ambiente.