Grávida, Day Mesquita escolhe o nome do primeiro filho

A atriz Day Mesquita está na reta final de sua gestação e está animada para o nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com o produtor teatral e ator Pedro Saeys. Os dois já escolheram o nome do menino: o bebê vai se chamar Dom.

A revelação foi feita nesta sexta-feira, 16, na revista Vogue Brasil. A estrela contou que queria um nome curto e forte, e Dom foi a escolha deles. “O significado do nome Dom é 'do senhor', mas a palavra também, já que pode ser interpretada como uma dádiva, um presente, nosso 'Dom', afinal a gente sente que ele nos escolheu e foi um presente que Deus nos mandou”, declarou ela, que está com 35 semanas de gestação.

Day Mesquita revela como é a decoração do quarto do filho

Day Mesquita e Pedro Saeys escolheram um quarto com declaração clean, feita em tons de bege e verde. Eles decoraram com papel de parede, quadros e bichinhos de pelúcia. Além disso, ela escolheu uma cadeira de amamentação confortável para o ambiente.

