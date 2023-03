David Junior se derrete pela filha caçula ao comemorar seu mesversário: "Meu coração"

Odara, filha da David Junior e Yasmin Garcez, completou três meses nessa quinta-feira, 9, e o ator se declarou nas redes sociais

David Junior(37) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores da filha caçula, Odara.

A menina, fruto de seu relacionamento com Yasmin Garcez, completou três meses de vida nesta quinta-feira, 9, e o papai coruja se declarou para ela.

"3 meses que meu coração se dividiu ao meio… Tudo Odara!", se derreteu o ator na legenda da publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

Yasmin também fez questão de comemorar o terceiro mês da herdeira, e comemorou a data mostrando a menina com a irmã mais velha, Amora, que completou dois anos em dezembro. "3 meses de Odara perfeita", disse a mamãe coruja.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Junior (@davidjunior)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ʏᴀꜱᴍɪɴ ɢᴀʀᴄᴇᴢ (@yasmingarcez)

Cliques fofos com a filha mais velha

O ator David Junior encantou os seguidores ao publicar vários cliques fofos ao lado da filha, Amora, fruto de seu relacionamento com Yasmin Garcez. Nas imagens compartilhada no feed do Instagram, o ator e a herdeira aparecem deitados fazendo caras e bocas, e ele usou os registros encantadores para se declarar. "Meus melhores momentos são com vocês. Amo demais!!! #famylia", escreveu o artista na legenda na publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!