Filha de David Junior rouba a cena ao surgir fazendo caras e bocas ao lado do pai: "Lindos"

O ator David Junior encantou os fãs ao compartilhar fotos fazendo caras e bocas com a filha, Amora

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 15h10

David Junior (36) encantou os seguidores das redes sociais ao publicar uma sequência de cliques fofos ao lado da filha, Amora (1), fruto de seu relacionamento com Yasmin Garcez.

Nas imagens compartilhada no feed do Instagram na tarde desta quarta-feira, 5, o ator e a herdeira aparecem deitados fazendo caras e bocas, e ele os registros encantadores para se declarar. "Meus melhores momentos são com vocês. Amo demais!!! #famylia", escreveu o artista na legenda na publicação.

Os seguidores se derreteram com os cliques de David com Amora. "Lindos", disse uma internauta. "Amora tá linda demais", afirmou outra. "Família linda. Que Deus abençoe", comentou uma fã. "Meus amores", se declarou Yasmin para o marido e a filha.

Vale dizer que David e a mulher estão à espera do segundo filho. Em julho, o ator compartilhou nas redes sociais uma foto com Yasmin e Amora e dividiu com os fãs a novidade. "A família continua crescendo, trazendo aprendizado, resiliência, paciência e muito, muito amor! Quanto ao time, por enquanto tá dando Lakers, mas até dezembro tudo pode mudar! Kkkkkkkkk… Agora somos 4!!", escreveu ele ao mostrar o trio usando roupas de times de basquete enquanto a mamãe segura um body de bebê.

Confira as fotos encantadoras de David Junior com a filha, Amora:

