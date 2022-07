David Junior anuncia que será papai pela segunda vez

O ator David Junior compartilhou lindos registros com a família para revelar que será pai pela segunda vez

David Junior (36) anunciou neste sábado, 30, que será papai pela segunda vez! O ator compartilhou fotos ao lado da esposa, Yasmin Garcez, e a filha, Amora (1), e revelou a novidade.

Nas imagens, o trio usa roupas de times de basquete enquanto a mamãe segura um body de bebê.

"A família continua crescendo, trazendo aprendizado, resiliência, paciência e muito, muito amor! Quanto ao time, por enquanto tá dando Lakers, mas até dezembro tudo pode mudar! Kkkkkkkkk… Agora somos 4!!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os amigos fizeram questão de parabenizar a família. "Ahhhh meu Deus que alegria. Amo vocês, parabéns", disse Jeniffer Nascimento; "Que demais irmão", comentou Nicolas Prattes; "Que maravilha", declarou Rosenne Mulholland.

E claro que os internautas também deixaram as suas mensagens para os papais. "Parabéns para essa família linda", "Que amor", "Parabéns seus lindos", "Que notícia mais linda", comentaram.

DAVID JUNIOR SE DECLARA PARA A ESPOSA

David Junior usou as redes sociais para se declarar para a esposa, Yasmin Garcez. O ator compartilhou um clique em que aparece com a amada em uma praia do Rio de Janeiro e falou sobre como valorizar passar o tempo ao lado das pessoas que ama.

