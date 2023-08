Danilo Vieira, repórter da Globo, posta clique encantador do filho: "Fofo"

O repórter Danilo Vieira comemorou o primeiro Dias dos Pais e o mesversário do filho, Ben

Danilo Vieira, repórter da TV Globo, usou as redes sociais para comemorar duas datas especiais. Neste domingo, 13, além de comemorar o seu primeiro Dia dos Pais, ele também celebrou o segundo mês de vida do menino, Ben, fruto de seu relacionamento com Mari Cardoso.

No feed do Instagram, o jornalista postou uma foto mostrando os detalhes da comemoração, que teve um bolo azul e branco, decorado com microfone, câmera e televisão, além do 'RJTV', o jornal local da Globo no Rio de Janeiro.

Ao compartilhar o registro, Danilo falou sobre o herdeiro comemorar o segundo mês de vida no Dia dos Pais. "Quando o dia dos pais encontra um mêsversário…", escreveu o repórter na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram nos comentários. "Que fofo", disse uma seguidora. "Os parabéns e muitas felicidades é em dobro!!", escreveu outra. "Parabéns, papai", falou mais uma fã. "Que fofo. Parabéns para os dois", comentou mais uma.

O nascimento do filho

No dia 12 de junho, Danilo anunciou o nascimento do filho nas redes sociais. Na ocasião, o repórter postou uma sequência de fotos da mulher exibindo o barrigão de grávida, ela no hospital se preparando para o nascimento do herdeiro, e por fim, mostrou a mamãe ao lado do filho após o parto.

Na legenda, além de se declarar para Mari, também celebrou o nascimento do primeiro filho. "Oi, meu amorzão!! To aqui do seu lado nesse quartinho de hospital, lembrando que há um ano atrás, no Dia dos Namorados, te fiz um jantar surpresa pra comemorar a nossa volta [...]. Mas aqui nesse quartinho de hospital, pensando nesse ano que passou, uma ficha caiu: a grande mudança, a grande reforma a maior transformação que a vida me reservava só foi concluída por completo hoje, com o nascimento do nosso filho - nosso Ben, finalmente, chegou!!! Ele tem a sua cara, seu cabelo, seu nariz, seus traços e um jeitinho sereno, que só o futuro dirá a quem pertence [...]".Confira a publicação!