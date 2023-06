Daniella Sarahyba surge amamentando o filho e se derrete: "Não abro mão"

Encantou! Herdeiro de Daniella Sarahyba derrete corações ao receber alimento e carinho da mãe

Daniella Sarahyba compartilhou um momento fofo e íntimo na última segunda-feira, 12. A esposa do empresário Wolff Klabin, publicou uma série de fotos em que aparece amamentando o filho caçula, Armando, com apenas dois meses de vida.

Em um momento sereno, ela registrou a bebê se alimentando e destacou que não abre mão de estar pertinho do pequeno."Entre festas e compromissos, não abro mão do meu bebê por perto sempre que consigo. É como é bom estar com ele assim, tão pertinho de mim", legendou ela na publicação.

Com um vestido de festa, Daniella surgiu com o filho no colo enquanto amamentava a criança em um espaço reservado. O bebê estava tranquila no colo da mamãe coruja. Nascido em 8 de Abril deste ano, Armando é o terceiro herdeiro do casal. Além do garotinho, Sarahyba e Klabi também são pais de duas lindas meninas, Gabriella, de 11, e Rafaella, de 8.

Encantados com o momento de ternura, os fãs logo deixaram comentários na postagem:"Como pode ser tão charmosa no momento de amamentar que é tão difícil e doloroso???", elogiou um. "Estás ainda mais Bela (se é possível) nesse papel! Pra mim, uma das cenas mais linda e emocionante do Insta nesses últimos tempos!", escreveu outro. "Essa foto está maravilhosa...era digna de ser pintada num quadro gigante, falou mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE DANIELLA SARAHYBA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Sarahyba (@daniellasarahyba)

Daniella Sarahyba se derrete com filho recém-nascido nos braços

Há pouco tempo, Daniella Sarahybaencantou os seguidores ao compartilhar um registro da saída da maternidade com o recém-nascido, o pequeno Armando. Nos registros, a modelo surge sorridente, vestida com uma chemise branca com detalhes de renda.

Sem mostrar o rosto do bebê, a mamãe olha orgulhosa para o menino, que surge enrolado em uma mantinha vermelha no clique, tradição da família Sarahyba para deixar a maternidade, como a modelo contou na legenda da publicação.

“Há 8 dias ele nasceu no dia que eu desejei. 8 de Abril. 8 também é o meu dia e meu número da sorte. 8 significa renascimento, renovação e regeneração. 8 é referencial ao número do infinito", refletiu ela, ao falar do nascimento do filho.