Daniella Sarahyba se derrete com filho recém-nascido nos braços

Modelo Daniella Sarahyba surge sorridente com o filho caçula nos braços durante sua saída da maternidade

A modelo Daniella Sarahyba (38) se tornou mamãe pela terceira vez na semana passada, e nesta segunda-feira, 17, ela encantou os seguidores ao compartilhar um registro da saída da maternidade com o recém-nascido. O pequeno Armando é fruto do casamento com o empresário Wolff Klabin, assim como suas irmãs, Gabriella e Rafaella.

Nos registros, Daniella surge sorridente, vestida com uma chemise branca com detalhes de renda. Sem mostrar o rosto do bebê, a mamãe olha orgulhosa para o menino, que surge enrolado em uma mantinha vermelha no clique, tradição da família Sarahyba para deixar a maternidade, como a modelo contou na legenda da publicação.

Além de falar sobre a escolha das peças, a modelo fez uma reflexão: “Há 8 dias ele nasceu no dia que eu desejei. 8 de Abril. 8 também é o meu dia e meu número da sorte. 8 significa renascimento, renovação e regeneração. 8 é referencial ao número do infinito.”, Daniella se derreteu no oitavo dia de vida do pequeno.

Nos comentários, diversas celebridades aproveitaram para celebrar a chegada de Armando. A apresentadora Angelica fez questão de deixar emojis apaixonados, enquanto o dermatologista Thales Bretas escreveu um elogio: “Lindosss”. “Armando parece mais com quem?”, perguntou uma fã, e Daniella respondeu: “Acho bem misturado”, revelou.

Daniella Sarahyba celebra o nascimento do terceiro filho

Daniella Sarahyba deu à luz Armando, seu terceiro filho, no dia 8 de abril. Nas redes sociais, a mamãe coruja mostrou uma foto com o herdeiro no colo e falou sobre a felicidade com a chegada do bebê, além de revelar detalhes sobre o nascimento do pequeno.

"Armando chegou ontem, dia 8/4/23 no Sábado de Aleluia, pesando 3.750 e 51 cm. Meu tão esperado filho, chegou transbordando nossos corações de AMOR e todos os sentimentos bons que possam existir. Ele veio entre o Pessach que Celebra a libertação dos judeus e a Páscoa Católica que é o Renascimento. Que emoção!", ela se derreteu.