Daniella Sarahyba celebra o nascimento do terceiro filho, Armando

Daniella Sarahyba exibe a primeira foto com o filho recém-nascido, Armando: 'Meu tão esperado filho'

A modelo Daniella Sarahyba já é mamãe pela terceira vez! Neste final de semana, ela deu à luz Armando, seu terceiro filho, fruto do casamento com o empresário Wolff Kablin. Nas redes sociais, a mamãe coruja mostrou uma foto com o herdeiro no colo e falou sobre a felicidade com a chegada do bebê.

"Armando chegou ontem, dia 8/4/23 no Sábado de Aleluia, pesando 3.750 e 51 cm. Meu tão esperado filho, chegou transbordando nossos corações de AMOR e todos os sentimentos bons que possam existir. Ele veio entre o Pessach que Celebra a libertação dos judeus e a Páscoa Católica que é o Renascimento. Que emoção!", disse ela no post especial.

E completou: "Meu amado filho, você veio e renovou tudo por aqui, fez o nosso mundo ficar ainda mais completo de amor, esperança, paz e felicidade! Agradecemos por todas as mensagens recebidas e por tanto carinho com a nossa família. Agradeço a Deus e Nossa Senhora pelo presente recebido. Uma linda Páscoa para todos!".

Daniella já é mãe de duas meninas, Rafaella e Gabriella, frutos do seu casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Sarahyba (@daniellasarahyba)

Nasce a filha do poeta Bráulio Bessa

O poeta Bráulio Bessa (38) usou as redes sociais para apresentar aos seus seguidores sua primeira filha, Nalu. A menina, fruto de seu relacionamento com Camila Mendes, veio ao mundo nesta manhã desta quinta-feira, 6, e ele publicou algumas fotos que foram feitas após o parto.

"Nalu nasceu e nós renascemos. Renascemos homem, mulher, pai, mãe, renascemos gente, renascemos família. No instante em que nasceu, nossa filha nos pariu. Bem-vinda ao mundo, pequena menina. Sua história começa agora. O capítulo mais bonito da nossa, também", disse ele.