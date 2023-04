Bráulio Bessa apresenta a filha recém-nascida: "Nalu nasceu e nós renascemos"

O porta Bráulio Bessa postou as primeiras fotos de Nalu, sua filha com Camila Mendes

O poeta Bráulio Bessa (38) usou as redes sociais para apresentar aos seus seguidores sua primeira filha, Nalu.

A menina, fruto de seu relacionamento com Camila Mendes, veio ao mundo nesta manhã desta quinta-feira, 6, e ele publicou algumas fotos que foram feitas após o parto.

Ao dividir os registros, o papai de primeira viagem falou sobre como o nascimento da herdeira o transformou. "Nalu nasceu e nós renascemos. Renascemos homem, mulher, pai, mãe, renascemos gente, renascemos família", afirmou ele.

E completou: "No instante em que nasceu, nossa filha nos pariu. Bem-vinda ao mundo, pequena menina. Sua história começa agora. O capítulo mais bonito da nossa, também", completou o poeta.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram os papais. "Deus abençoe muito essa família", desejou o cantor Xand Avião. "Muita saúde para Nalu", disse uma seguidora. "Parabéns! Saúde e mais saúde", escreveu outra. "Viva! Bem-vinda a esse mundão, Nalu. Parabéns, família", falou uma fã.

A informação do nascimento da filha de Bráulio foi dada nesta manhã por Patricia Poeta (46) durante o programa Encontro, da TV Globo. "Nasceu Nalu, gente! Filha do nosso parceiro Bráulio Bessa e da Camila Mendes. Muita saúde, muito amor, muita alegria pra essa família linda. Todo carinho da equipe do Encontro pra vocês. Um beijo pro casal, os novos pais do pedaço", celebrou a apresentadora.

Confira as primeiras fotos da filha de Bráulio Bessa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bráulio Bessa (@brauliobessa)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!