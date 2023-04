Nasce Nalu, a primeira filha de Bráulio Bessa e Camila Mendes

Camila Mendes, esposa do poeta Bráulio Bessa, dá à luz a primeira filha do casal, a pequena Nalu, nesta quinta-feira, 06

A primeira filha do escritor e poeta Bráulio Bessa (38) do casamento com Camila Mendes, a pequena Nalu, nasceu nesta quinta-feira, 06!

A informação foi dada nesta manhã pela apresentadora Patricia Poeta (46) durante o programa Encontro, da TV Globo.

"Nasceu Nalu, gente! Filha do nosso parceiro Bráulio Bessa e da Camila Mendes. Muita saúde, muito amor, muita alegria pra essa família linda. Todo carinho da equipe do Encontro pra vocês. Um beijo pro casal, os novos pais do pedaço", celebrou Poeta.

Em post em seu perfil no Instagram, assim que descobriram que teriam uma menina, Bráulio explicou o significado do nome escolhido para a bebê. "E de suas avós aNA e LUiza, nasce seu nome, um pedacinho de cada pra lhe fazer inteira. Que você seja amor e coragem, minha filha, Nalu", disse ele, na ocasião.

Vale lembrar que Bráulio Bessa anunciou a gravidez de Camila em outubro de 2022. Os dois estão juntos há mais de 10 anos.

Confira fotos de Bráulio Bessa e Camila Mendes grávida:

Patrícia Poeta se emociona com relato de Bráulio Bessa no 'Encontro'

A apresentadora Patrícia Poeta não segurou a emoção durante o programa Encontro com participação do poeta Bráulio Bessa. Os comandantes da atração da Globo e o público ficaram emocionados após depoimento da esposa de Bráulio, Camila Mendes, que estava grávida de sete meses à espera da primeira filha, Nalu. A escolha do nome é uma homenagem com a junção dos nomes das duas avós, Ana e Luiza.

Bráulio chorou com o recado da esposa e contou que não pôde acompanhá-la no ultrassom nesta sexta-feira, para participar do programa. "Estou muito emocionado porque hoje, pela manhã, tem ultrassom e vai ser o primeiro que não vou. Desde o início, eu não faltei nada. Até para coletar sangue em laboratório, eu estou lá segurando no braço de Camila. E hoje eu não estou lá, mas estou muito feliz! Chego já em casa", disse ele para a mulher.

