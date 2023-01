Com looks combinando, Fabiola Gadelha mostra a filha na praia pela primeira vez: "Apresentando o mar"

A apresentadora Fabiola Gadelha encantou os fãs ao mostrar a filha conhecendo o mar pela primeira vez

Na tarde desta segunda-feira, 9, Fabiola Gadelha (42) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique em família.

A apresentadora está na praia com a filha, Yarin (oito meses), e o marido, Bruno Amaral, e contou que apresentou o mar para a herdeira.

No registro publicado no feed do Instagram, os três aparecem usando looks combinando: Fabiola e Yarin com biquínis rosas, e Bruno com uma bermuda da mesma cor. "Apresentando o mar pra Arraiazinha! #ririnka #aventureira #family", disse ela na legenda da publicação.

Os seguidores elogiaram a família. "Família linda", disse uma seguidora. "Que lindos. Amei a foto", escreveu outra. "Muito fofa e lindinha a bebê", falou uma internauta. "Sua bebê é uma princesa. Que Deus abençoe", comentou uma fã.

Recentemente, Fabiola explodiu o fofurômetro ao postar uma nova sequência de fotos com a filha. Nas imagens publicadas no feed do Instagram, Yarin e a apresentadora aparecem com roupas de banho à beira na piscina. A pequena ainda roubou a cena ao surgir usando um maiô rosa, estampado com cupcakes, e uma tiara de laço. "Hoje a natação foi com a minha mamãe! #ririnka #arraiazinha #mininadadora", se derreteu a mamãe coruja.

Confira o clique de Fabiola Gadelha com a família na praia:

