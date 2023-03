Com festa temática, Branca Feres celebra o sexto mês da filha, Serena: "Minha alegria diária"

Branca Feres e Gustavo Frota prepararam uma festa intimista para comemorar o sexto mês da filha

Branca Feres (35) e Gustavo Frota comemoraram mais um mesversário da filha, Nicole, com uma linda festa temática.

Nas redes sociais, a ex- atleta do nado sincronizado compartilhou algumas fotos mostrando a decoração da festa da herdeira, que completou seis meses de vida no sábado, 25.

A comemoração teve como tema a personagem Docinho, do desenho 'As Meninas Superpoderosas', e toda a família surgiu usando looks verdes. O bolo e os docinhos também eram da mesma cor.

Ao dividir no feed do Instagram as fotos do mesversário, Branca fez uma brincadeira com a introdução de desenho. "Açúcar, Tempero e tudo o que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar a garotinha perfeita... mas o Guga acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X! E ASSIM NASCEU A NINI SUPER PODEROSA. + 1 Mesversário da minha alegria diária", vibrou a irmã gêmea de Bia Feres (35) na legenda.

Confira as fotos do mesversário da filha de Branca Feres:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia & Branca Feres 👯‍♀️Gêmeas (@biaebrancaferes)

Bia Feres celebra o segundo mês da filha

Serena, filha de Bia Feres (35) e Maurício Netto, completou seu segundo mês de vida no dia sete de março, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data especial. Nas redes sociais, ela mostrou a filha fantasiada como a personagem Wandinha Addams, e refletiu sobre a maternidade.

"2 meses da nossa Serena ADAMS. Ser mãe é “aterrorizante” rsrsrsr, brincadeiras a parte é literalmente um carrossel de emoções! Colocamos as necessidades dos filhos acima das nossas, nos doamos a todo momento, e sentimos muito medo e ao mesmo tempo muita coragem! Experimentando o amor mais intenso que existe!", afirmou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!