Com festa luxuosa, Mirella Santos celebra o primeiro mês da filha

Nas redes sociais, a influenciadora digital Mirella Santos mostrou os detalhes da festa luxuosa que realizou no primeiro mês da filha, Luna

Mirella Santos e Gabriel Farias organizaram um festão para comemorar o primeiro mês de vida da filha, Luna. Nesta quinta-feira, 7, a influenciadora digital mostrou nas redes sociais os detalhes da celebração, que teve como tema a animação infantil 'A Pequena Sereia'.

Nas fotos publicada no feed do Instagram, a bebê aparece fantasiada como a sereia Ariel, com direito a peruca ruiva. A festa contou com muitas bexigas coloridas, bolo e doces personalizados, além dos personagens do desenho.

A celebração ainda contou com a presença de MC Loma e de sua filha, Melanie, que completou 1 aninho em setembro do ano passado. "1 mês da Sereia Luna", se derreteu os papais na legenda da publicação.

Os fãs parabenizaram a bebê nos comentários. "Vivia Luna", disse uma seguidora. "Parabéns, Luninha", escreveu outra. "Meu Deus, 1 mês já? Parece que foi ontem que anunciou que ela nasceu", falou uma fã. "Feliz vida, Luna", desejou mais uma.

Luna nasceu no dia 7 de fevereiro. Na ocasião, Mirella postou os registros da herdeira logo após o parto e anunciou para os seguidores sobre o nascimento de sua primeira filha com Gabriel. "Como um presente enviado do céu… Luna", disse ela na legenda.

Confira as fotos:

Michelle Loreto celebra o quinto mês da filha

Michelle Loreto usou as redes sociais para compartilhar um clique inédito da filha, Aurora. A menina, fruto de seu relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso, completou cinco meses de vida nesta quinta-feira, 7.

Para comemorar a data especial, a apresentadora da Globo dividiu um clique fofo da herdeira ao lado de duas bonecas de pano no feed do Instagram, e se derreteu. "O olhar e o sorriso desta neném me guiam há 5 meses. Eu posso achá-los entre bonecas, durante as mamadas, nos banhos, ao acordar e no silêncio entre uma brincadeira e outra - silêncio só nosso que sem palavras diz tudo que estamos sentindo. Aurora tem uma luz que eu nem sei explicar. Só sentir", afirmou a mamãe em um trecho. Veja a publicação completa!