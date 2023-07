Com ensaio fotográfico em família, Pérola Faria celebra mesversário do filho: "Amor gigantesco"

A atriz Pérola Faria encantou os seguidores ao dividir um lindo ensaio fotográfico ao lado do marido e do filho

Pérola Faria explodiu o fofurômetro das redes sociais ao dividir uma sequência de cliques encantadores ao lado de sua família. A atriz aproveitou os registros para comemorar o mesversário do filho, Joaquim.

O menino, fruto de seu relacionamento com o ator Mario Bregieira, completou 11 meses de vida nesta segunda-feira, 10, e a mamãe coruja celebrou a data especial mostrando um ensaio fotográfico que realizou com o marido e o herdeiro.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, o casal e o pequeno surgem sorridentes e fazendo várias poses. Além disso, os três combinaram o look, usando camisetas pretas. Já na legenda, Pérola celebrou mais um mês de vida de Joaquim. "11 meses que descobrimos um amor completamente novo, especial, único e gigantesco!", declarou a artista.

Os fãs da atriz se derreteram nos comentários. "Família linda. Que o senhor abençoe vocês", disse uma seguidora. "Muito fofo gente. Parabéns bebê", escreveu outra. "Contagem regressiva pra 1 aninho", celebrou uma fã. "11 meses desse bebê mais lindo! Que venha um aninho. Parabéns, Joaquim", comemorou mais uma.

Confira as fotos:

Pérola Faria e Mario Bregieira se casam em cerimônia intimista

No dia 28 de maio, a atriz Pérola Faria e o ator Mario Bregieira estão oficialmente casados! Os dois celebraram a união em uma cerimônia intimista de casamento no Rio de Janeiro. Discretos com a vida pessoal, eles reuniram apenas cerca de 40 amigos e familiares em uma casa de festas para um almoço especial com uma celebração.

Os dois ficaram noivos no início de 2022. Ela anunciou o noivado com um recado nas redes sociais na época. "Todas as histórias que eles tiveram sozinhos preencheram o roteiro do filme atual. Todos os encontros que eles tiveram sem intenção de se aproximar teceram a admiração que passou a existir [...] E então, cada encontro tratava de mostrar ao destino que o desejo de ter alguém pra vida toda era real", escreveu na ocasião.

Alguns dias após a cerimônia, a artista compartilhou detalhes do dia do seu casamento. "Ainda revivendo o domingo mais lindo de nossas vidas! Numa cerimônia intimista e cheia de amor, aconteceu a celebração da união e consagração do nosso amor a Deus", disse ela.