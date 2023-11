Com cliques encantadores, Nara Paraguaia comemora o segundo mês do filho

Nara Paraguaia, namorada de Toguro, celebrou o segundo mês de vida de Gael com um ensaio fotográfico encantador

Nara Paraguaia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos do filho, Gael. O menino, fruto de seu relacionamento Toguro, completou dois meses de vida nesta segunda-feira, 6, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital exibiu um novo ensaio fotográfico do pequeno, que surgiu usando um macacão de lã verde e uma camisa. Além disso, ela mostrou a decoração do mesversário, que dessa fez teve o Falcão Quiriquiri como tema. Como já explicou para os seguidores, todos os mesversários de Gael terá animais exóticos e silvestres como tema. A intenção dela é conscientizar as pessoas sobre o tráfico de animais.

"Segundo mês de vida do Gael! Você trouxe cor e felicidade ao meu mundo!! Como símbolo da liberdade escolhemos nesse mês o Falcão Quiriquiri, que são aves de rapina ágeis e pequenas, são predadores eficientes e desempenham um papel importante no controle de populações de algumas espécies de insetos e roedores", contou Nara no começo da legenda.

"Eles enfrentam um perigo invisível: as linhas com cerol e linha chilena usadas em pipas. Essas linhas representam uma ameaça não apenas para essas aves incríveis, mas também para a segurança de todos. Junte-se a mim para conscientizarmos sobre os riscos dessas práticas e protegermos tanto as aves quanto as pessoas. Animal: Falcão Quiriquiri", completou a postagem.

Os internautas se derreteram com as fotos do mesversário de Gael. "Lindos", disse uma seguidora. "Parabéns, bebê. Que Deus continue te abençoando e te dando muita saúde", desejou outra. "Parabéns, Gael. Felicidades, lindão! Deus te abençoe hoje e sempre", falou uma fã.

Confira a publicação:

Agradecimento após complicações no parto

A namorada de Toguro precisou ficar internada após o nascimento do filho, e após receber alta hospitalar, Nara usou as redes sociais para publicar algumas fotos com o filho, Gael, e fez um agradecimento pela sua vida. Ela sofreu uma hemorragia durante a cesariana do menino, chegando a ficar em estado grave na UTI. "Dia de agradecer pela minha vida e da minha família, sou eternamente grata as pessoas que foram as ferramentas de Deus pra salvar a minha vida!", escreveu a influencer em um trecho. Confira a publicação!