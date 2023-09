Após complicações no parto, namorada de Toguro posa com o filho: "Recomeço"

Nara Paraguaia, namorada de Toguro, postou foto com o filho nas redes sociais e fez um agradecimento

Um dia após receber alta hospitalar, Nara Paraguaia, namorada do influenciador digital Toguro, usou as redes sociais para publicar algumas fotos com o filho, Gael, que nasceu na última quarta-feira, 6. Ela estava internada após complicações no parto do herdeiro.

Nos cliques postados no feed do Instagram, Nara aparece ao lado do namorado e segurando o bebê nos braços. Ela aproveitou o registro para fazer um agradecimento pela sua vida e também pelo filho após sofrer uma hemorragia durante a cesariana do menino, chegando a ficar em estado grave na UTI.

"Dia de agradecer pela minha vida e da minha família, sou eternamente grata as pessoas que foram as ferramentas de Deus pra salvar a minha vida! Equipe @hmsantajoana muito obrigada pela atenção, cuidado, por terem feito tudo de melhor pra eu continuar viva, pela atenção e cuidado, amei o hospital, amei ter o Gael com vocês!", começou.

E seguiu o agradecimento. "Equipe @partocomamor_ obrigada por ter me acompanhado na gestação inteira, me orientar, me apoiar, por me fazer sentir segura em todo momento! Sem vocês sei que não iria conseguir @priscilasalvador__ Obrigada @raphaelamafra.fotografia por registrar o momento mais importante da minha vida que foi o nascimento do Gael e o meu novo recomeço!", acrescentou.

Por fim, a namorada de Toguro também fez questão de agradecer as orações e mensagens de apoio de seus fãs. "E obrigada a cada um de vocês, meus seguidores e a todos os meus amigos que oraram por mim!", finalizou.

Após receber alta, Nara falou pela primeira vez sobre sua internação na UTI. "Hoje eu tenho a honra e a graça de dizer que me deram alta aqui na Maternidade Santa Joana. Tô liberada, tô muito surpresa e emotiva por tudo o que aconteceu nesses dias. Foram super intensos. Mas a minha recuperação surpreendeu o hospital inteiro por ser muito rápido e em menos de uma semana, eu consegui passar por tudo isso que eu passei", disse ela, que precisou ser intubada e submetida a uma histerectomia durante a internação.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nara (@naraparaguaia)

Toguro aponta erro médico

Após o susto de ver a namorada ficar em situação delicada de saúde, Toguro voltou ao Instagram para revelar para os fãs que um erro médico fez com que Nara Paraguaia parasse na UTI. Em breve texto publicado nos stories, o influencer ainda explicou que tomará atitudes judiciais contra o hospital.

"O bebê está bem, a Nara está bem, só que agora começa um novo problema. Aconteceu um erro, fez com que a Nara quase não sobrevivesse. Vou me orientar bem e venho aqui com mais precisão sobre o assunto", disse ele em um trecho do desabafo.