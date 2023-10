Nara Paraguaia e Toguro celebram primeiro mês do filho com festa temática

Gael, filho de Nara Paraguaia e Toguro, ganhou uma festa temática ao completar seu primeiro mês de vida

Gael, filho de Nara Paraguaia e Toguro, completou seu primeiro mês de vida nesta sexta-feira, 6, e os papais corujas fizeram questão de comemorar com uma festa temática. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou algumas fotos mostrando os detalhes da celebração, que teve como tema animais silvestres.

Ao mostrar o filho usando um macacão estiloso ao lado de seu bolo personalizado, Nara falou sobre o mesversário do herdeiro. "1 mês atrás eu tava com tanta curiosidade de saber como sua cara ia ser, com quem você ia parecer, como seria o teu sorriso e o teu choro, hoje conheço tudo filho, você é perfeito aos meus olhos!", declarou ela.

Depois, a mamãe falou sobre a escolha do tema do mesversário de Gael. "Você veio pra ser luz e pra ensinar sobre a vida, por isso escolhemos fazer os seus mesversarios com animais vivos exóticos e silvestres, vamos conscientizar as pessoas já que milhões de animais sofrem nas mãos do tráfico todos os anos, ameaçando espécies e ecossistemas. Opte por apoiar a legalidade e a conservação, escolhendo animais registrados pelo IBAMA. 'Proteja a biodiversidade'. Animal: Dragão Barbudo. #1MêsGael", completou a postagem.

Confira as fotos:

Toguro revela se tomará medidas judiciais contra hospital que fez parto da namorada

O influenciador Toguro passou por momentos tensos e tristes ao ver a namorada, Nara Paraguaia, internada na UTI logo após dar à luz o primeiro filho deles, Gael, no começo de setembro. Na época, ele alegou erro médico e disse que tomaria medidas judiciais.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o influencer fitness revelou se realmente processou o hospital e os responsáveis pelo parto da amada. "Não vamos processar o hospital, acabamos entendendo que a melhor atitude é celebrar com nosso filho, esquecer os problemas e brindar", contou. Saiba mais!