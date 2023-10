Toguro revela se tomará medidas judiciais contra hospital que fez parto da namorada

Após alegar erro médico no parto do filho, Toguro revela se processará hospital e equipe responsável

Em setembro deste ano, o influenciador Toguro passou por momentos tensos e tristes ao ver a namorada, Nara Paraguaia, internada na UTI logo após dar à luz o primeiro filho deles. Na época, ele alegou erro médico e disse que tomaria medidas judiciais.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o influencer fitness revelou se realmente processou o hospital e os responsáveis pelo parto da amada. "Não vamos processar o hospital, acabamos entendendo que a melhor atitude é celebrar com nosso filho, esquecer os problemas e brindar", contou.

Na época em que enfrentou o momento difícil, Toguro afirmou que tomaria algumas medidas. "Um assunto muito delicado está por vir. Ainda não sei qual atitude tomar. Uma vida quase se vai por um deslize. Assunto muito sério, delicado, vou conversar amanhã com a Nara e com o meu advogado pessoal. Não queria entrar nesse assunto até a Nara sair da UTI, e agora ela está se recuperando ao lado do bebê. Ela já sabe e estamos pensando em qual atitude tomar. Assunto delicado e polêmico", declarou em sua rede social.

O que aconteceu com Nara Paraguaia?

Nara Paraguaia precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência após complicações no parto de seu filho. A influenciadora digital planejava ter um parto normal, mas precisou passar por uma cesariana, já que o plano inicial não pode ser realizado.

No entanto, a namorada de Toguro sofreu uma hemorragia e precisou passar por uma histerectomia, que consiste na retirada do útero, para lidar com o problema. Após o procedimento, a mamãe ficou internada em tratamento intensivo.

Após complicações no parto, namorada de Toguro conhece seu filho

Após ser extubada e sair da UTI, Nara Paraguaia conseguiu conhecer o filho, Gael, dois dias após seu nascimento. Ansiosa, ela esperou pelo momento de encontro com o bebê, gravado por Toguro e compartilhado nas redes sociais.

"Olha quem tá aqui, oh! É o primeiro contato que a Nara vai ter com a criança", disse o influenciador fitness ao mostrar o filho esperando pela mãe no corredor do hospital.