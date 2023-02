Com cliques encantadores, Bia Feres comemora o primeiro mês da filha, Serena: "Estamos felizes demais"

BIa Feres, a ex-atleta do nado sincronizado, comemorou a data especial com uma linda homenagem para a filha nas redes sociais

Bia Feres (34) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos cliques da filha, Serena, que completou seu primeiro mês de vida nesta terça-feira, 7.

Em seu perfil no Instagram, a ex-atleta do nado sincronizado mostrou alguns detalhes da comemoração intimista, que contou com um bolo no formato do número 1, e além de celebrar a data especial, ela também falou das mudanças que a chegada da menina causou.

"Mêsversário da nossa pequena Serena. Estamos felizes demais! Um mês que a nossa pequena chegou pra encher essa família com mais amor… mas também foi um mês de muitas mudanças na nossa vida. Mês de correria, noites em claro, preocupação, divisão de atenção entre os dois filhos, pós-parto, enfim… celebramos esse mês com muita alegria e gratos pela família linda que construímos", contou Bia, que também é mãe de Isaac, de um ano e seis meses. Os dois são fruto de seu relacionamento com Maurício Netto.

Depois, a ex-atleta também agradeceu a sua irmã gêmea, Branca Feres (34), que ajudou a organizar o mesversário de Serena. "Ah, e se não fosse a tia Branca eu não conseguiria ter visto nada pra hoje porque não tenho tempo nem pra tomar banho. Então muuuito obrigada sis!! Te amo", completou ela.

Bia anunciou o nascimento da herdeira nas redes sociais. "Serena entrou no grupo! Em um parto lindo, normal, 3,620, 49cm, dia 7 de janeiro. Os números sempre tiveram um significado na minha vida, sempre fui fã do número 11, mas o 7 mais uma vez mostrou a sua força! Dia 7 de julho de 2021, foi a chegada do nosso Isaac e agora 7 de janeiro nossa pequena Serena chegou pra encher ainda mais nossa vida de amor e alegria. Foi um parto lindo, rápido e cheio de pessoas especiais me acompanhando nesse momento único!", contou ela na ocasião.

Confira as fotos do mesversário da filha de Bia Feres:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia & Branca Feres 👯‍♀️Gêmeas (@biaebrancaferes)

