Nasce Serena, filha da ex-atleta de nado sincronizado Bia Feres

Bia Feres, irmã gêmea de Branca Feres, dá à luz Serena, segundo bebê do casamento com Maurício Netto

Neste sábado, 07, a ex-nadadora Bia Feres (34), gêmea de Branca Feres (34), deu à luz sua segunda filha, Serena!

Em publicação no perfil das irmãs no Instagram, anunciaram a chegada de mais uma integrante da família. A ex-atleta de nado sincronizado já é mãe de Isaac, de um ano e meio, também fruto de seu casamento com Maurício Netto.

"Serena entrou no grupo! Em um parto lindo, normal, 3,620, 49cm, dia 7 de janeiro. Os números sempre tiveram um significado na minha vida, sempre fui fã do número 11, mas o 7 mais uma vez mostrou a sua força! Dia 7 de julho de 2021, foi a chegada do nosso Isaac e agora 7 de janeiro nossa pequena Serena chegou pra encher ainda mais nossa vida de amor e alegria. Foi um parto lindo, rápido e cheio de pessoas especiais me acompanhando nesse momento único! Mais uma vez obrigada Dra. Tathi @ginecologiadoesporte e toda a sua equipe. Vocês foram incríveis. E obrigada ao amor da minha vida, Mau, por mais esse presente divino", diz o post em que Bia aparece ao lado do marido e da pequena logo após o parto.

Na sexta-feira, 06, Bia surgiu dançando ao lado da irmã gêmea, Branca, mesmo com o barrigão.“Dizem que dançar ajuda! 40 semanas por aqui e Serena segue birimbolando na barriga da mamãe”, escreveram as gêmeas.

Vale destacar que Branca Feres também deu à luz recentemente. Nicole, sua primeira herdeira com Gustavo Frota, nasceu no último mês de outubro.

Bia Feres dá à luz segunda filha, Serena:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia & Branca Feres Gêmeas (@biaebrancaferes)

Branca Feres comemora segundo mês da filha com festa temática

Branca Feres aproveitou o clima de Copa do Mundo em novembro para ser tema do mesversário da filha. Nicole completou seu segundo mês de vida e os papais comemoraram com uma festa com o tema Seleção Brasileira.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a filha da ex-atleta do nado sincronizado e Gustavo Frota surgiu usando uma roupa que lembra o uniforme do Brasil, um body amarelo, uma saia verde e uma tiara de laço.

