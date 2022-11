Com cliques encantadores, Bárbara Evans comemora mesversário da filha: "Vivo por você"

Ayla, filha de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro, completou sete meses de vida nesta quinta-feira, 3

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 20h50

Bárbara Evans (31) usou as redes sociais para comemorar mais um mês de vida da filha, Ayla. Nesta quinta-feira, 3, a menina completou sete meses de vida, e ganhou uma linda homenagem da mamãe coruja.

No feed do Instagram, a mulher de Gustavo Theodoro (32) compartilhou algumas cliques de um ensaio fotográfico da herdeira, que aparece usando um vestido e uma presilha no cabelo, e se declarou para a pequena.

"Meu amor completa hoje os seus 7 meses. Como o tempo passou rápido. A alguns dias atrás, nem o olho abria… Hoje já está comendo carninha e dando gargalhada. Eu sempre sonhei em ter uma família e hoje com você, eu tenho!", começou a modelo.

Por fim, Bárbara se declarou para Ayla. "Obrigada por completar a minha vida! Fico boba com cada evolução, tento aproveitar cada segundinho com você, porque sei que esse tempo voa! Te amo bebezuka!! Vivo por você e para você!", finalizou a mamãe coruja.

Confira as fotos do mesversário de Ayla:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Perda de peso

Bárbara Evans impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar seu corpo após a perda dos 25 quilos que engordou ao longo da gestação de Ayla. Nas redes sociais, a modelo compartilhou uma montagem em que aparece de biquíni. Na primeira ela está grávida, e no segundo registro a loira exibe a barriga sarada. "Consegui emagrecer os 25 quilos em 5 meses que engordei na gravidez... Esses quilos que estavam me incomodando muito", confessou ela na legenda da publicação.

