Bárbara Evans impressiona ao mostrar corpo após perda de 25 quilos: "Maravilhosa"

Seis meses após o nascimento da primeira filha, a modelo Bárbara Evans mostrou o corpo após a perda de peso

Bárbara Evans (31) impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar seu corpo após a perda dos 25 quilos que engordou ao longo da gestação de seu primeira filha, Ayla (seis meses), fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro (32).

Em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou uma montagem. Na primeira imagem ela exibe o barrigão de grávida ao usar um biquíni verde estampado. Já no segundo registro, a loira surge usando um biquíni rosa enquanto exibe sua barriga sarada.

"Consegui emagrecer os 25 quilos em 5 meses que engordei na gravidez... Esses quilos que estavam me incomodando muito", confessou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a boa forma de Bárbara. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Parabéns, determinação incrível", comentou outra. "Você estava linda grávida, acompanhei tudo da sua gravidez e agora sua força de vontade em voltar ao corpo que tinha, sem ficar neurótica, sem deixar de aproveitar as fases da sua bebê, parabéns", falou uma fã.

Confira a foto de Bárbara Evans após a perda de peso:

Perrengue em voo

Recentemente, Bárbara usou as redes sociais para fazer um desabafo ao viajar de avião com a família. Nos Stories de seu Instagram, ela contou que o voo acabou sendo cancelado e reclamou sobre a falta de informação e atendimento da companhia aérea. A modelo ainda falou sobre o perrengue que passou com a filha, Ayla.

"Oi, amores. Nós chegamos bem, graças a Deus, depois de um dia super longo e cansativo. Nosso voo foi cancelado, e nós sem nenhuma informação!! Lá vamos nós procurar ajuda para alguém naquele aeroporto gigantesco. Eu com uma bebê cansada de 6 meses, pra cima e pra baixo tentando achar uma solução. Péssimo atendimento como sempre!", disse ela em um trecho do desabafo.

