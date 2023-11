Com clique inédito, Paulinho Vilhena e Maria Luiza comemoram mesversário da filha

O ator Paulinho Vilhena e a esposa, Maria Luiza Silveira, celebraram o terceiro mês da filha com uma festa intimista

Manoela, filha de Paulinho Vilhena e Maria Luiza Silveira, completou três meses de vida nesta quinta-feira, 16, e os papais comemoraram a data especial com uma festinha intimista.

Para celebrar a data, a menina surgiu usando um vestido rosa com flores estampadas, além disso, ela ganhou um bolo personalizado. Ao compartilhar o registro no feed do Instagram, os papais corujas se derreteram. "Os 3 meses mais felizes das nossas vidas", escreveram na legenda.

Os seguidores ficaram encantados com o clique de Manoela e parabenizará a bebê. "Ela é muito perfeita, sério", disse uma seguidora. "A mais fofa e maravilhosa", escreveu outra. "Viva Mano!", falou uma fã. "Meu Deus, que linda", comentou mais uma.

Vilhena e Maria Luiza, vale lembrar, oficializaram a união em abril deste ano com uma cerimônia no civil.

Confira a foto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Luiza S. Vilhena (@marialuizasilveira)

Paulo Vilhena reage a boatos de volta com Sandy

Recentemente, Paulo Vilhena e sua esposa, Maria Luiza Silveira, surgiram juntos nas redes sociais para desmentir os boatos de que o ator teria voltado a namorar a cantora Sandy, que se separou do músico Lucas Lima. No vídeo publicado no feed do Instagram, os dois aparecem sério ao mostrar a foto e o título da matéria que fala sobre o possível relacionamento. Em seguida, eles brincaram sobre a imagem escolhida, já que segundo Vilhena, sua testa está muito grande.

"É um absurdo. Uma falta de respeito", começou Luiza. "Fica muito chato, fica ruim para a imagem, para a nossa família, para a Luiza, para mim ficou péssimo, porque pelo amor de Deus, gente. Olha essa testa aqui", lamentou Paulinho. Em seguida, a mulher do ator falou sobre a escolha da foto. "Por que não colocaram uma foto atual? Olha a beleza desse homem e olha essa foto, um absurdo, uma falta de respeito", disse ela, comparando. "Uma falta de respeito total. Não dá, olha o tamanho dessa testa. Por favor, gente, agradecemos a compreensão", completou Vilhena. Veja o vídeo!