Ao lado da esposa, Paulo Vilhena reage a boatos de volta com Sandy

O ator Paulo Vilhena comentou os boatos de que voltou a namorar a cantora Sandy, que se separou de Lucas Lima recentemente

Paulo Vilhena e sua esposa, Maria Luiza Silveira, surgiram juntos nas redes sociais nesta quarta-feira, 4, para desmentir os boatos de que o ator teria voltado a namorar a cantora Sandy, que se separou do músico Lucas Lima recentemente.

No vídeo publicado no feed do Instagram, os dois aparecem sério ao mostrar a foto e o título da matéria que fala sobre o possível relacionamento. Em seguida, eles brincaram sobre a imagem escolhida, já que segundo Vilhena, sua testa está muito grande.

++ Antes de Lucas Lima: Relembre os ex-namorados de Sandy

"É um absurdo. Uma falta de respeito", começou Luiza. "Fica muito chato, fica ruim para a imagem, para a nossa família, para a Luiza, para mim ficou péssimo, porque pelo amor de Deus, gente. Olha essa testa aqui", lamentou Paulinho.

Em seguida, a mulher do ator falou sobre a escolha da foto. "Por que não colocaram uma foto atual? Olha a beleza desse homem e olha essa foto, um absurdo, uma falta de respeito", disse ela, comparando. "Uma falta de respeito total. Não dá, olha o tamanho dessa testa. Por favor, gente, agradecemos a compreensão", completou Vilhena.

Vale lembrar que Paulo e Maria Luiza se casaram em abril deste ano. No dia 15 de agosto, nasceu Manoela, a primeira filha do casal. Recentemente, o ator falou sobre um perrengue que passou com a filha. "É o seguinte, foi punk! Ela enganou a gente direitinho, fez a maior cena, dormiu o dia todo, mas na hora que deu a calada da noite [...]", desabafou ele em um trecho.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinho Vilhena (@vilhenap)

Lucas e Sandy anunciam separação

No dia 25 de setembro, Sandy e Lucas anunciaram o fim do casamento nas redes sociais. Eles são pais de um menino, Theo, de 9 anos. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos."

"Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também. E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família [...]", diz um trecho da postagem. Confira o texto completo!