Paulinho Vilhena relata noite tensa com a filha recém-nascida: “Foi punk"

Papai de primeira viagem, Paulinho Vilhena surge abatido após enfrentar perrengue com a filha, Manoela

O ator Paulinho Vilhena usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 7, para contar que enfrentou uma noite em claro com sua filha recém-nascida, Manoela. A pequena, que é fruto do casamento com Maria Luiza Silveira, ainda não completou seu primeiro mês de vida, mas já está lidando com alguns desafios.

Ainda na noite da última quarta-feira, 6, Paulinho mostrou o chorinho incansável da recém-nascida: “Começou a saga”, ele relatou. Na sequência sua esposa contou que a bebê dormiu muito durante o dia, por isso, não queria pegar no sono novamente: “Agora aguenta”, disse o ator com a neném chorando em seu colo.

Paulinho apareceu novamente pela manhã para contar sobre o perrengue: “É o seguinte, foi punk! Ela enganou a gente direitinho, fez a maior cena, dormiu o dia todo, mas na hora que deu a calada da noite…”, o papai de primeira viagem brincou: "Eu estou tentando aliviar as tensões, né”, disse ele enquanto massageava a barriga da bebê, que estava com gases.

Foi então que a bebê soltou um pum e Paulinho não conteve a felicidade: "Que isso, ein filha? Agora relaxou. A felicidade de um pai é o pum de sua filha nessa hora. Meu Deus, que maravilha! Obrigada Senhor!", concluiu o artista, que recentemente participou do reality show No Limite, da Globo, mas saiu do programa para ficar com sua esposa.

Paulinho Vilhena surge abatido após enfrentar perrengue com a filha, Manoela - Reprodução/Instagram

A história de amor de Paulinho Vilhena e Maria Luiza Silveira:

O galã Paulinho Vilhena é casado com a modelo e estudante de Direito Maria Luiza Silveira, de 27 anos. Os dois estão juntos desde 2019, ficaram noivos em novembro de 2022 e se casaram no civil em junho de 2023. Nesse meio tempo, ela engravidou da primeira filha do casal, Manoela, que nasceu no dia 15 de agosto de 2023.

Inclusive, após o nascimento da pequena, Paulinho aproveitou para fazer uma bela declaração para a mais nova mamãe em suas redes sociais: "Luiza foi incansável e guerreira na busca do seu desejo e nosso sonho. Sou eternamente grato a você meu amor. Te amo hoje e sempre, seu marido e papai da Manozinha", disse o papai coruja apaixonado.