Com chá revelação luxuoso, MC Mirella e Dynho Alves descobrem sexo do primeiro bebê

MC Mirella e Dynho Alves organizaram uma festa luxuosa para a descoberta do sexo do filho que estão esperando

Nesta terça-feira, 27, Mirella e Dynho Alves descobriram se terão um menino ou uma menina. Os papais de primeira viagem reuniram os familiares e amigos em um chá revelação luxuoso com o tema 'Circo' para saberem o sexo do bebê.

Para a festa, eles surgiram usando um look todo branco, combinando com a decoração, que era branco e dourado. Além disso, o evento contou com uma mesa com bolo, docinhos personalizados e cenário temático.

Os fãs do casal puderam acompanhar a descoberto do sexo através de uma live no Instagram. Os dois não esconderam a felicidade ao verem a fumaça rosa, que anunciava que eles terão uma menina. Mirella e Dynho se abraçaram e trocaram beijos após o anúncio e receberam abraços de felicitações dos convidados.

Mirella e Dynho revelaram a gravidez em maio. Na ocasião, a cantora explicou que decidiu fazer um teste de farmácia após começar a notar que estava ganhando peso e que seu ciclo menstrual estava atrasado, além disso, ela também passou a ficar muito enjoada. "Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado!", escreveu a mais nova mamãe do pedaço na legenda da publicação.

Dynho também falou sobre a descoberta. "Foi um turbilhão de sentimentos. Felicidade, medo, ansiedade, amor e gratidão. Não imaginava ser mãe e pai agora, nada foi planejado, mas foi algo que sempre imaginei. Ficamos felizes com a novidade, que o nosso bebê seja um novo começo para nós", confessou.

Confira o vídeo da descoberta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella (@xbadmix)

Relação com Sthe Mattos após polêmica com Dynho

MC Mirella decidiu abrir o jogo sobre sua relação com Sthe Matos após a influenciadora digital protagonizar momentos íntimos com Dynho Alves durante o reality A Fazenda 13, da Record TV. Em entrevista ao PodCats, no YouTube, a cantora, confessou que não chegou a conversar com a ex-peoa após o programa, e ressaltou que também nunca foi procurada por ela.

"Você conversou com a Sthefane? Existe alguma mágoa ou já é um assunto que foi superado?", questionou o apresentador Lucas Guimarães. "Não vou falar com ela, não tenho o que falar com ela. Se ela quisesse falar comigo quando ela saiu [de A Fazenda], ela teria me mandado mensagem", respondeu a artista.

"Não acho que ela goste de mim. Eu não tenho nada contra ela, eu gostava dela. Antes de o Dynho ir para a Fazenda eu falei para ele que eu gostava dela. Não acho que ela goste de mim, não tenho nada para falar com ela. Eu mandava mensagem para ela, era supercarinhosa", revelou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!