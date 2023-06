MC Mirella e Dynho Alves exibem a decoração luxuosa para o chá revelação do bebê

Menino ou menina? MC Mirella e Dynho Alves organizam festa luxuosa para descobrir o sexo do primeiro filho juntos

A cantora MC Mirella e o namorado, Dynho Alves, já estão na contagem regressiva para descobrir o sexo do primeiro filho juntos. Nesta terça-feira, 27, eles recebem os amigos e familiares em uma festa luxuosa para fazer o chá revelação do bebê. Os dois organizaram uma celebração com decoração luxuosa e detalhes caprichados.

O evento teve o tema de Circo e contou com decoração impecável, incluindo mesa com bolo decorado, docinhos personalizados e cenário temático.

Mirella e Dynho confirmaram a primeira gravidez do casal em meados do mês de maio. "Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado!", dizia o post do casal. "Felicidade que não cabe no meu coração", ainda postou Dynho.

Fotos: Eduardo Martins / AgNews

Mirella levou um susto no início da gestação

No início da gravidez, Mirella precisou ir ao hospital após bater a barriga durante o show. Apesar do susto, ela e o bebê estão bem. "Após o show, bati a barriga em um ferro. Doeu muito, senti cólicas e fui correndo para o hospital no meio da madrugada, às 4 da manhã, com alguns amigos que puderam me acompanhar e estavam comigo no show", disse ela, e ainda contou que precisou ser levada para outro hospital, já que não encontrou profissionais disponíveis.

Em seguida, Mirella afastou as suposições: "Eu postei algumas coisas no Twitter que não tem nada a ver com minha família, Dynho e alguns amigos meus. Na verdade tem a ver com algumas pessoas que são sim próximas e importantes pra mim, mas que me fazem ouvir todos os dias que "gravidez não é doença"', a morena desabafou.

A funkeira também evidenciou que é mãe de primeira viagem, por isso, ela se preocupa bastante com o filho: “Não é frescura”, Mirella escreveu. Para concluir a sequência, a cantora tranquilizou os fãs e agradeceu o apoio: “No mais tá tudo bem. Desculpa aparecer assim”, ela concluiu.