MC Mirella abre o jogo sobre relação com Sthe Matos após polêmica com Dynho

Em entrevista ao PodCats, MC Mirella falou sobre a polêmica envolvendo Sthe Matos e Dynho Alves em A Fazenda 13

MC Mirella (24) decidiu abrir o jogo sobre sua relação com Sthe Matos (24) após a influenciadora digital protagonizar momentos íntimos com Dynho Alves (27) durante o reality A Fazenda 13, da Record TV.

Em entrevista ao PodCats, no YouTube, a cantora, que está à espera de seu primeiro bebê com o funkeiro, confessou que não chegou a conversar com a ex-peoa após o programa, e ressaltou que também nunca foi procurada por ela.

"Você conversou com a Sthefane? Existe alguma mágoa ou já é um assunto que foi superado?", questionou o apresentador Lucas Guimarães. "Não vou falar com ela, não tenho o que falar com ela. Se ela quisesse falar comigo quando ela saiu [de A Fazenda], ela teria me mandado mensagem", respondeu a artista.

Em seguida, Mirella ressaltou que não tem nada contra Sthe. "Não acho que ela goste de mim. Eu não tenho nada contra ela, eu gostava dela. Antes de o Dynho ir para a Fazenda eu falei para ele que eu gostava dela. Não acho que ela goste de mim, não tenho nada para falar com ela. Eu mandava mensagem para ela, era supercarinhosa", revelou.

A cantora ainda ressaltou que ficou chateada pelo fato da influenciadora digital ter optado por apenas soltar uma nota após toda a polêmica, ao invés de ter conversado com ela. "Eu fiquei mais chateada ainda porque ela não me procurou quando ela saiu, ela simplesmente jogou uma nota, ela ficou com raiva de mim, por conta da minha reação. Mas ela tem que entender que cada ação tem uma reação. Eu senti o baque aqui fora, só quem estava aqui fora sabe como foi pesado. Eu fiquei quieta por um bom tempo", acrescentou.

Dynho, que também estava no podcast, afirmou que não tem contato com Sthe e relembrou quando foi ignorado por ela em uma festa. "Eu não falo mais com a Sthefane, já faz um bom tempo. Uma galera que era da minha edição de A Fazenda simplesmente sumiu. Todo mundo sumiu, todo mundo abandonou. Teve uma vez que eu estava em um baile, ela estava vindo de frente mesmo, ela me viu, mas passou direto, não deu um salve", contou.

Susto na gravidez

A cantora de funk MC Mirella passou por um susto no último fim de semana. À espera do primeiro filho com o dançarino Dynho Alves, a artista bateu a barriga em um ferro após um show e precisou ser levada ao hospital às pressas. Pelas redes sociais, ela revelou detalhes da situação difícil e fez um desabafo sobre a cobrança na gestação.

Ela decidiu se manifestar após fazer uma série de tweets enigmáticos: "Realmente, difícil alguém que se importa comigo", a cantora desabafou e levantou suspeitas de que essa poderia ser uma indireta para o namorado ou para sua família. Em resposta, a funkeira publicou um textão em seu Instagram para explicar seu desabafo.

"Após o show, bati a barriga em um ferro. Doeu muito, senti cólicas e fui correndo para o hospital no meio da madrugada, às 4 da manhã, com alguns amigos que puderam me acompanhar e estavam comigo no show", a cantora ainda contou que precisou ser levada para outro hospital, já que não encontrou profissionais disponíveis.

