Claudia Raia exibe vídeo do filho caçula, Luca, dando sorrisos no trocador

Que fofura! Claudia Raia encanta ao exibir momento de diversão com o filho caçula, Luca, durante a rotina da família

A atriz Claudia Raia (56) explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta terça-feira, 30, ao mostrar um novo vídeo com seu filho caçula, Luca (3 meses), fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello (53). A estrela registrou um momento carinhoso com o bebê durante a rotina da família e encantou todo mundo.

Nas imagens, Luca apareceu deitado em seu trocador e dando vários sorrisos para a mamãe. Por sua vez, Claudia segurava nas mãos do bebê e conversava com ele durante todo o momento. “Eu não aguento, sou muito babona”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs se derreteram com a fofura do bebê. “Coisa mais linda do mundo”, disse um seguidor. “Ele está cada dia mais lindo”, afirmou outro. “A xerox da linda mamãe”, declarou mais um.

Recentemente, a artista deu mais detalhes sobre o nascimento do terceiro filho. Em entrevista no programa Fantástico, da Globo, ela contou que teve crise de pânico na reta final da gravidez. “Depois dos seis meses foi conturbado. Tive pânico, eu não dormia. Eu tive uma taquicardia, uma pata de elefante no peito. Tive que tomar um remédio para dormir. Acho [um medo] da própria situação. Acho que veio tardiamente esse medo”, disse ela.

Então, ela refletiu sobre a diferença de ser mãe novamente depois de tantos anos. “A diferença principal é: não quero estar em outro lugar. Quando eu tinha 36, eu queria estar ali e também em outros lugares. Eu acho que ele é muito parecido com o Jarbas. Ele tem a boca do Enzo e da Sophia, meio minha também. Ele é calmo, olha tudo, observa tudo. Ele abre aquele sorriso, eu beijo ele e fica com os braços abertos, esperando”, declarou.

Por fim, a atriz contou sobre o aprendizado com a chegada de um bebê após os 50 anos. “Me ensinar a ter paciência, a ter calma, a ter serenidade, você olha para ele e ele é a paz em pessoa”, contou.