Claudia Raia exibe o barrigão de grávida em nova foto com o marido

Esperando o nascimento do terceiro filho, Claudia Raia surge com o barrigão de fora ao curtir um momento de carinho com o marido, Jarbas Homem de Mello

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello - Foto: Reprodução / Instagram