Claudia Raia estoura o fofurômetro com novos cliques de Luca: "Solzinho"

Em suas redes sociais, a atriz Claudia Raia estoura o fofurômetro com publicar novos cliques de seu filho caçula, Luca, em uma tarde ensolarada

A atriz Claudia Raia mostrou que é uma mãe babona ao publicar novos cliques de seu filho caçula, Luca, de 9 meses. Em suas redes sociais nesta terça-feira, 5, a esposa do ator Jarbas Homem de Mello estourou o fofurômetro com novos registros do filho do casal.

Através do seu perfil oficial do Instagram, a artista encantou com fotos do pequeno sozinho. Nos registros, o herdeiro apareceu com um macacão xadrez nas cores amarelo e azul, enquanto admirava a vista da janela. O sol da tarde iluminou o rosto de Luca, que sorriu para a câmera da mamãe.

"Tomando solzinho", escreveu Claudia na legenda da publicação. Seus seguidores não resistiram e encheram os comentários com lindas palavras. "Pelo amor de Deus. Não dá", disse a humorista Ingrid Guimarães."Luca, cada dia que passa está mais encantador", disse um. "Eu não tenho maturidade para essa delicinhaaaaaaa! Esses pezinhos de bisnaguinha e esse sorriso mais lindo do mundo!", escreveu outro.

Além de Luca, que nasceu em fevereiro deste ano, Claudia Raia também é mãe de Sophia e Enzo Celulari, frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari. Já Jarbas Homem de Mello tem o pequeno como seu único herdeiro.

Marido de Claudia Raia mostra o filho fazendo careta

Claudia Raia não é a única que baba por seu filho caçula! No último dia 28, o ator Jarbas Homem Mello fez a alegria de seus seguidores ao publicar um novo clique de Luca nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, o famoso postou uma foto em que o herdeiro aparece fazendo careta, e brincou com a situação: "Ainda faltam 4 dias pro final de semana? Minha nova careta! #paibabao", se derreteu o artista.

O registro deixou os internautas completamente apaixonados. "Lindo", disse um seguidor. "Que careta mais linda! Amo muito", escreveu outra. "Não tenho condições", falou uma fã. "Muito engraçada essa carinha que ele fez!", comentou mais uma.